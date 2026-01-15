De sâmbătă, 17 ianuarie, traseul liniei 343 va fi modificat

177416 – 15012026 – Începând de sâmbătă, 17.01.2026, linia 343 va funcționa pe un traseu modificat, urmând să nu mai tranziteze arterele Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Calea Dorobanți și Bd. Aviatorilor, zone în care autobuzele înregistrau o cerere de transport foarte redusă.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), linia 343 va funcționa între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă” astfel:

– Pe sensul spre „Cartier Henri Coandă”: „Fundeni”, Str. Piersicului, Str. Drumul Gării, Drumul Iza, Şos. Fundeni, Str. Gherghiţei, Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Şos. Fabrica de Glucoză, Calea Floreasca, Şos. Pipera, Podul Pipera, Bd. Pipera, Str. Câmpul Pipera, Bd. Mircea Veroiu, Drumul Nisipoasa, Bd. George Constantin, „Cartier Henri Coandă”;

– Pe sensul spre „Fundeni”: „Cartier Henri Coandă”, Bd. George Constantin, Str. Biharia, Bd. Mircea Veroiu, Str. Câmpul Pipera, Bd. Pipera, Podul Pipera, Şos. Pipera, Calea Floreasca, Şos. Fabrica de Glucoză, Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Str. Gherghiţei, Şos. Fundeni, Drumul Iza, Drumul Gării, Str. Piersicului, „Fundeni”.

Ca urmare a modificării traseului, autobuzele liniei 343 nu vor mai efectua stațiile: „Șoseaua Fabrica de Glucoză”, „Ancuța Băneasa”, „Sala Lucian Grigorescu”, „Piața Dorobanți”, „Piața Charles de Gaulle” și „Parcul Regele Mihai I” (pe ambele sensuri), „Șoseaua Pipera” (pe sensul spre „Cartier Henri Coandă”), „Piața Dorobanți” și „Ceaikovski” (pe sensul spre „Fundeni”).

Totodată, stația „M Aurel Vlaicu” (de pe ambele sensuri) va fi relocată pe Calea Floreasca.