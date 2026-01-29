Declarație Comună de Intenție în domeniul apărării între România și Germania

177537 – 29012026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri, 28 ianuarie, o întâlnire bilaterală cu omologul său german, Boris Pistorius, în marja vizitei oficiale la Berlin a delegației guvernamentale române, condusă de prim-ministrul Guvernului României.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării româno-germane în domeniul apărării, aprofundarea dialogului strategic și întărirea rolului celor două state în asigurarea securității Flancului Estic al NATO, în contextul unui mediu de securitate complex și aflat într-o continuă transformare.

Cei doi miniștri au subliniat importanța implementării deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, inclusiv creșterea investițiilor în apărare și menținerea unui sprijin consistent, predictibil și pe termen lung pentru Ucraina.

În marja discuțiilor la nivel ministerial, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avut convorbiri cu omologul său german, generalul Carsten Breuer, axate pe cooperarea la nivel operațional și pe evoluțiile de securitate regională. Cu acest prilej, generalul Vlad a mulțumit părții germane pentru sprijinul constant acordat României prin participarea forțelor aeriene germane la misiunile de Poliție Aeriană întărită desfășurate pe teritoriul național.

Agenda întrevederii ministeriale a inclus și componenta industriei de apǎrare, fiind analizate oportunitățile de dezvoltare a unor proiecte comune și de valorificare a instrumentelor europene de finanțare (SAFE), pentru care România a publicat recent lista de proiecte. ”Pentru parte din produsele pe care România le-a introdus ca achiziții în comun, Germania este țara lider care gestionează aceste achiziții. Va însemna un preț mai mic pe achiziție și ne așteptăm la termene mai scurte de livrare”, a evidențiat ministrul Miruță.

În cadrul întâlnirii a fost semnată Declarația Comună de Intenție între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania în domeniul materialelor de apărare, un document cu valoare strategică orientat către dezvoltarea, producția și achiziția de capabilități de ultimă generație, vizând integrarea industriei românești în ecosistemele europene. Cooperarea se va desfășura pe patru paliere principale: suport logistic întrunit, achiziții bilaterale de produse și servicii, co-dezvoltarea de echipamente militare și cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiilor de apărare.