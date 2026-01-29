Deputatul Furtună a vorbit la Abu Dhabi despre emanciparea femeilor

177534 – 29012026 – În perioada 26-28 ianuarie 2026, la Abu Dhabi a avut loc cea de-a doua ediție a Forumului Parlamentar al Femeilor din cadrul Adunării Parlamentare a Mediteranei (APM).

Din partea Camerei Deputaților a participat deputatul Mirela Furtună, președinta Delegației Parlamentului României la APM.

Lucrările Forumului s-au desfășurat în cadrul a patru sesiuni de lucru, având ca teme: Promovarea emancipării femeilor în sfera economică și politică; Importanța sprijinirii femeilor în educație, sănătate și sustenabilitatea mediului; Rolul femeilor în combaterea terorismului și în prevenirea și combaterea extremismului violent; Violența sexuală și de gen legată de terorism.

Cu prilejul dezbaterilor din cadrul primei sesiuni cu tema Promovarea emancipării femeilor în sfera economică și politică, deputatul Mirela Furtună a susținut o intervenție prin care a evidențiat că emanciparea femeilor presupune nu doar acces egal la educație, muncă și poziții de decizie, ci și posibilitatea reală de a influența politicile publice, în beneficiul întregii societăți. Domnia sa a mai subliniat rolul esențial al leadershipului feminin în consolidarea cooperării, a viziunii pe termen lung și a soluțiilor durabile și a prezentat, ca exemplu concret, inițiativa legislativă din România privind incriminarea distinctă a femicidului, demers susținut transpartinic, ca răspuns ferm la violența bazată pe gen.

Cu ocazia prezenței la Abu Dhabi, deputatul a avut o întrevedere cu Ambasadorul României în Emiratele Arabe Unite, Octavian-Bogdan Bădică, cu care a discutat despre identificare unor proiecte, în special în domeniul energetic, în vederea colaborării și dezvoltării relațiilor dintre cele două state.

Cu prilejul participării la acest eveniment, doamna deputat Furtună a avut o serie de întrevederi bilaterale cu membri delegațiilor parlamentare ale Qatarului și Regatului Maroc.