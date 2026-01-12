Deputatul Raisa Enachi vrea ca fondul de rezervă al Guvernului să fie sub control parlamentar

177374 – 12012026 – Românii trăiesc astăzi cu facturi mai mari, cu prețuri care cresc de la o lună la alta și cu un sentiment tot mai apăsător că statul le cere mereu mai mult, fără să le ofere nimic în schimb.

În acest context, Guvernul continuă să trateze Fondul de rezervă bugetară ca pe o zonă opacă, din care se pot scoate sume importante prin decizii luate peste noapte, fără explicații publice și fără un control parlamentar real.

La finalul anului, în zilele de 30–31 decembrie, când atenția publică era îndreptată spre sărbători, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a alocat 50 de milioane de euro pentru sprijinirea Ucrainei, sumă asigurată direct din Fondul de rezervă bugetară, prin suplimentarea bugetului Ministerului Apărării (în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1217 din 31 decembrie 2025 a fost publicată Hotărârea nr. 1163/2025 privind aprobarea contribuției voluntare a României către mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL) și privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025). O decizie majoră, cu impact bugetar semnificativ, luată rapid, fără dezbatere parlamentară și fără o informare transparentă a cetățenilor.

Fondul de rezervă nu a fost creat pentru astfel de decizii, nu este o pușculiță politică și nici un instrument prin care Guvernul să ocolească Parlamentul. Scopul lui este clar, intervenția în situații cu adevărat excepționale și neprevăzute. În realitate însă, acest fond a devenit un mecanism prin care Executivul decide singur unde pleacă banii românilor, în timp ce pentru problemele reale din țară se invocă lipsa resurselor.

Guvernul invocă adesea rectificarea bugetară ca pe o formă de control, in fapt, rectificarea consemnează doar post-factum decizii deja luate, după ce banii au fost scoși din Fondul de rezervă și cheltuiți. Comisiile de buget și Parlamentul nu aprobă punctual aceste alocări și nu le pot opri, sunt puse în fața faptului împlinit.

Nu discut aici despre oportunitatea sprijinului extern, ci despre modul în care se cheltuiesc banii publici. Este profund nedrept ca românilor să li se ceară să accepte taxe mai mari, scumpiri și lipsuri, în timp ce decizii de zeci de milioane de euro sunt luate în tăcere, fără transparență și fără asumare publică.

Tocmai această realitate m-a determinat să inițiez propunerea legislativă de modificare a Legii finanțelor publice, pentru a pune capăt utilizării discreționare a Fondului de rezervă. Inițiativa introduce obligația informării Parlamentului și a exercitării unui control parlamentar ulterior asupra acestor alocări, fără a bloca intervenția rapidă a Guvernului în situații reale de urgență.

Mai mult, propunerea stabilește clar că orice alocare de fonduri publice către alte state sau entități externe trebuie să fie decisă prin lege, de Parlament, nu prin hotărâri adoptate pe final de an, când nimeni nu mai întreabă nimic.

Banii publici aparțin românilor, iar utilizarea Fondului de rezervă fără transparență afectează direct fiecare cetățean, prin taxe mai mari și servicii mai puține. Se vede în servicii tăiate, în promisiuni care sunt amânate și în neîncrederea tot mai mare într-un stat care ar trebui să lucreze pentru cetățeni, nu peste capul lor. – sursa, Raisa Enachi, Deputat de Vaslui.