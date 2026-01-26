Diplomația sportivă – instrument de politică externă

177497 – 26012026 – Institutul Diplomatic Român organizează, în perioada 19 ianuarie – 19 februarie 2026, un program de dezvoltare și perfecționare profesională în diplomația sportivă, având ca obiectiv aprofundarea înțelegerii modului în care sportul poate sprijini obiectivele de politică externă.

Prin consolidarea expertizei în domeniul diplomației sportive, Ministerul Afacerilor Externe urmărește integrarea acestui instrument, alături de diplomația culturală, educațională și științifică, în sprijinul obiectivelor de politică externă ale României.

Demersul MAE capătă o semnificație suplimentară în contextul marcării, în 2026, a Anului Nadia Comăneci, simbol al excelenței, al performanței și al recunoașterii internaționale a României. Performanța istorică a Nadiei Comăneci continuă să reprezinte una dintre cele mai puternice forme de capital simbolic ale României. Diplomația sportivă oferă cadrul prin care astfel de repere pot fi integrate coerent în demersul de politică externă.