Discuții româno-americane despre achizițiile în domeniul apărării

177382 – 13012026 – Ministrul apărării naţionale, Radu Miruță, a avut luni, 12 ianuarie, la sediul MApN, o întrevedere cu însărcinatul pentru afaceri al SUA la București, Michael Dickerson.

În cadrul întâlnirii, au fost abordate subiecte de interes strategic pentru ambele părti, cu accent pe situația de securitate regională, stadiul cooperării bilaterale în domeniul achiziţiilor pentru apărare și oportunităţile pentru dezvoltări ulterioare, ca necesitate a adaptării constante la actualele și viitoarele provocări de securitate.

Ministrul apărării naționale a reiterat angajamentul ferm al României față de securitatea colectivă a NATO, evidențiind contribuţia activă a țării noastre la întărirea securităţii regionale atât prin investițiile în apărare, cât și prin cooperarea extinsă cu forțele aliate. Totodată, ministrul și-a exprimat aprecierea pentru relaţiile bilaterale cu SUA, în cadrul oferit de Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, reamintind rolul Statelor Unite ale Americii în consolidarea posturii de descurajare și apărare a României și a Flancului Estic al Alianţei.

Întâlnirea de astăzi a reconfirmat angajamentul ambelor părţi pentru continuarea dialogului politico-militar și a colaborării strânse în sprijinul securității și stabilității regionale și euroatlantice. – sursa MApN