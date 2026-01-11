DNSC: Smishing – Mesajul scurt care poate avea consecințe mari

177371 – 11012026 – SMS-uri aparent inofensive pot ascunde tentative de furt de date, instalare de malware sau acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.
Smishing-ul face parte din familia phishing-ului și exploatează încrederea utilizatorului prin mesaje urgente, livrări false, sau alerte bancare înșelătoare.
Bune practici pentru reducerea riscului:
- Nu accesați linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute
- Verificați întotdeauna cu expeditorul printr-un canal alternativ
- Nu furnizați informații personale sau coduri de autentificare prin mesaj
- Raportați mesajele suspecte către operatorul de telefonie sau pe dnsc.ro.
- Un singur click poate compromite mai mult decât un dispozitiv.
- Informația este apărare. Vigilența este cheia.