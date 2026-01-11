Acasă Social DNSC: Smishing – Mesajul scurt care poate avea consecințe mari

 177371 – 11012026 – SMS-uri aparent inofensive pot ascunde tentative de furt de date, instalare de malware sau acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.

Smishing-ul face parte din familia phishing-ului și exploatează încrederea utilizatorului prin mesaje urgente, livrări false, sau alerte bancare înșelătoare.

Bune practici pentru reducerea riscului:

  • Nu accesați linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute
  • Verificați întotdeauna cu expeditorul printr-un canal alternativ
  • Nu furnizați informații personale sau coduri de autentificare prin mesaj
  • Raportați mesajele suspecte către operatorul de telefonie sau pe dnsc.ro.
  • Un singur click poate compromite mai mult decât un dispozitiv.
  • Informația este apărare. Vigilența este cheia.

