DNSC: Smishing – Mesajul scurt care poate avea consecințe mari

177371 – 11012026 – SMS-uri aparent inofensive pot ascunde tentative de furt de date, instalare de malware sau acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.

Smishing-ul face parte din familia phishing-ului și exploatează încrederea utilizatorului prin mesaje urgente, livrări false, sau alerte bancare înșelătoare.

Bune practici pentru reducerea riscului:

Nu accesați linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute

Verificați întotdeauna cu expeditorul printr-un canal alternativ

Nu furnizați informații personale sau coduri de autentificare prin mesaj

Raportați mesajele suspecte către operatorul de telefonie sau pe dnsc.ro.

Un singur click poate compromite mai mult decât un dispozitiv.

Informația este apărare. Vigilența este cheia.