DNSC, un nou apel la vigilență digitală

177501 – 26012026 – În fiecare etapă a zilei, interacțiunile noastre digitale – de la verificarea e-mailurilor dimineața, conectarea la rețele Wi-Fi publice la prânz, până la navigarea pe rețele sociale seara – ascund riscuri cibernetice.

Fiecare click, fiecare autentificare și fiecare schimb de date pot deveni o oportunitate pentru atacatori, dacă nu suntem vigilenți.

Conștientizarea permanentă și aplicarea bunelor practici de securitate reprezintă barierele esențiale împotriva amenințărilor care ne însoțesc, în tăcere, de-a lungul întregii zile.