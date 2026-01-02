Doi  bărbați reținuti de DIICOT pentru trafic de droguri

177340 – 02012026 – La datele de 1 și 2 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 2 inculpați, cu vârstele de 39 și 64 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la finele anului 2025, inculpații au procurat, în scopul comercializării, aproximativ 3,5 kilograme canabis, pe care le-au introdus în țară din Spania, prin intermediul unei firme de curierat.

În ziua de 01.01.2026, inculpații au fost prinși în flagrant, în municipiul Iași, la scurt timp după ce au ridicat coletul în care se afla drogul de risc.

Ulterior a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate alte cantități de canabis, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate