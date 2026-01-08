Economistul Radu Georgescu vede creșterea de taxe drept ”operațiune specială a Guvernului”

177355 – 08012026 – ”Sunt contabil de 25 de ani. Niciodată nu am văzut o avalanșă atat de mare cu creșteri de taxe”, semnalează pe pagina sa de Facebook economistul Radu Georgescu.

Acesta face o trecere în revistă a taxelor și impozitelor care au crescut începând cu 1 august 2025:

1. TVA a crescut la 21%

2. Impozitul pe clădire a crescut cu mai mult de 100%

3. Impozitul pe mașină a crescut în funcție de norma de poluare

4. Pentru mașinile hibrid impozitul a crescut cu minim 20%

5. S-a introdus un impozit de 40 lei pentru mașinile electrice

6. Impozitul pe dividende a crescut la 16%

7. Impozitul pentru câștigul din vânzarea acțiunilor a crescut la 16% dacă folosești o aplicație din străinătate

8. Impozitul pentru câștigul din vânzarea acțiunilor a crescut la 3% dacă folosești o aplicație din România

9. Impozitul pentru câștigul din vânzarea criptomonede a crescut la 16%

10. S-a introdus o taxă de 25 lei pentru bunuri cumpărate dintr-o țară non UE și care are valoarea sub 150 euro

11. A crescut impozitul din chirii pentru locuințele închiriate pe termen scurt (Airbnb, Booking etc)

12. Prima zi de concediu medical nu se mai plătește

13. Pentru 90.000 de companii a crescut impozitul deoarece au trecut la impozit pe profit de 16% după reducerea plafonului pentru cifra de afaceri la 100.000 euro

14. A crescut contribuția CASS pentru profesiile liberale (contabili, medici, avocați, psihologi, arhitecți) prin creșterea plafonului la 72 salarii minime pe economie

15. A crescut contribuția CASS pentru PFA-uri prin creșterea plafonului la 72 salarii minime pe economie

16. A crescut capitalul social la 5.000 lei pentru companiile care au cifra de afaceri peste 400.000 lei

17. Accizele au crescut cel putin 10%”.

Concluzia lui Georgescu este că în România nu este o avalanșă cu creșteri de taxe, ci ”o operațiune specială a Guvernului”.