Exercițiul multinațional DYNAMIC FRONT 26

177507 – 26012026 – Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026. Exercițiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line – EFDL) și are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate.

DYNAMIC FRONT 26 pune un accent sporit pe comandă și control, simulare și integrare multidomeniu, reflectând realitățile conflictelor moderne, în care forțele trebuie să opereze la distanță, peste granițe naționale și în mai multe domenii, menținând viteza și precizia procesului decizional. Activitățile cu trageri reale sunt desfășurate în mai multe state aliate, România având un rol important prin găzduirea secvențelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilității aliate și la întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

În cadrul exercițiului, în data de 9 februarie, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, organizează un Media Day în Poligonul Cincu, România. Evenimentul va include observarea punctelor de tragere și a impactului muniției, precum și sprijin aerian apropiat (CAS), urmate de o conferință de presă organizată la punctul de observare. La activități participă structuri din Statele Unite, România, Polonia și Franța.

DYNAMIC FRONT 26 evidențiază rolul Comandamentului Multidomeniu 56 – Europa în integrarea efectelor la nivel de teatru de operații și în dezvoltarea operațiilor multidomeniu la scară largă și marchează ultima ediție a exercițiului în actualul format, urmând ca, din anul viitor, să fuzioneze cu exercițiul Arcane Thunder sub denumirea Arcane Front. Prin acest exercițiu, Statele Unite, România și aliații NATO își reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă și securitatea regională.