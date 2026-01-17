177430 – 17012026 – Cazinoul din Constanța anunță o nouă expoziție organizată în parteneriat cu Art Safari, un proiect cultural național strategic. Expoziția EA: Regina și Marea va aduce în fața publicului iubitor de artă și istorie un concept expozițional unic, care explorează relația profundă dintre Regina Maria, cea mai iubită suverană a României, și Marea Neagră, pe malurile căreia Regina s-a bucurat de unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale. Expoziția se va deschide în luna martie în Sala Oglinzilor aflată la etajul Cazinoului din Constanța.

În premieră de la inaugurarea din mai 2025, Cazinoul din Constanța, emblemă pentru arhitectura antebelică Art Nouveau și clădirea simbol a României de pe litoralul Mării Negre, va găzdui o expoziție dedicată Reginei Maria și relației speciale pe care aceasta a avut-o cu marea. Expoziția are loc la 100 de ani de la construirea reședinței regale de la Mamaia.

Pentru Regina Maria, marea a fost mereu o prezență vie, o sursă de inspirație și echilibru interior. Reședința de la Balcic, construită între 1925 și 1930, i-a devenit refugiul preferat, locul unde se retrăgea departe de rigorile Curții și unde se simțea cu adevărat liberă. Amplasată pe țărmul sudic al Mării Negre, în Cadrilaterul de atunci, reședința îmbina elemente orientale cu arhitectura locală, reflectând gustul său eclectic și profund simbolic. Aici, Regina Maria își petrecea verile înconjurată de grădini luxuriante și valurile mării, scriind, meditând și primind oaspeți apropiați sufletului ei. Până la construirea reședinței de la Balcic, Regina își găsea refugiul de la mare la Cara Dalga („Valul Negru”), așezământ regal pe care l-a dăruit apoi Principesei Elena, nora sa și mama viitorului Rege Mihai. Până în ziua de astăzi, vila aflată chiar pe faleza plajei din Mamaia, construită după planurile arhitectului Mario Stoppa, rămâne o clădire simbol pentru litoralul românesc. Marea a fost pentru Regină o confidență perpetuă, o oglindă a sinelui.

Expoziția EA: Regina și Marea va aduce în fața publicului, în premieră, o serie de obiecte personale ale Reginei Maria care vor recrea atmosfera intimă a reședințelor de la malul mării, obiecte decorative, vestimentare, bijuterii sau alte obiecte de uz personal. De asemenea, printre exponate se vor număra și o serie de obiecte de artă, împrumuturi din colecții particulare, dar și din colecții muzeale.