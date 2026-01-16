Fonduri europene pentru inteligență artificială și tehnologii conexe

177421 – 16012026 – Comisia Europeană a lansat două noi cereri de propuneri în cadrul clusterului „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” al programului de lucru Orizont Europa , alocând 307,3 milioane de euro pentru inovare digitală și competitivitatea Europei.

221,8 milioane de euro sunt dedicate unei inițiative axate pe dezvoltarea de servicii de inteligență artificială (IA) de încredere și de servicii inovatoare de date și pe asigurarea autonomiei strategice a UE și vor finanța proiecte care contribuie la dezvoltarea IA, inclusiv acțiuni de sprijinire a Strategiei privind aplicarea IA , a roboticii, a tehnologiilor cuantice, a fotonicii și a lumilor virtuale. Peste 40 de milioane de eurpo sunt dedicate inițiativei „Open Internet Stack”, pentru dezvoltarea unor aplicații pentru utilizatorii finali și a unor tehnologii interne fundamentale, pentru a sprijini bunurile digitale comune suverane europene.

Alte 85,5 milioane de euro sunt disponibile pentru a doua cerere de propuneri, care va sprijini autonomia strategică deschisă în domeniul tehnologiilor digitale și emergente, precum și materiile prime (agenți IA de nouă generație, robotică pentru aplicații industriale și de servicii și dezvoltarea de noi materiale cu funcționalități de detecție îmbunătățite).

Perioada de depunere a propunerilor este deschisă până la 15 aprilie 2026.