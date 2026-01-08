Ger puternic în noaptea de joi spre vineri

177360 – 08012026 – IGSU atenționează că în noaptea de joi spre vineri în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, iar gerul se va face simțit până în zori.

Sfatul pompierilor este să rămâneți la adăpost, dar dacă trebuie să ieșiți din locuință este bine ca aveți haine groase, puse în straturi, căciulă și mănuși.

În case, e important să aveți grijă la sursele de încălzire și să vă asigurați că totul funcționează în siguranță. Nu folosiți sobe cu improvizații și nu adormiți cu focul aprins.

Animalele simt frigul la fel de aspru ca noi. Un adăpost mai bun și puțină grijă în plus le pot proteja de ger.