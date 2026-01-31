Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Bazinului de Apă Curată (BAC) de la Paltinu

177555 – 31012026 – Guvernul României a adoptat la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Hotărârea de Guvern privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea Bazinului de Apă Curată și a lucrărilor anexe pe râul Doftana, județul Prahova”. Actul normativ creează cadrul legal pentru una dintre cele mai importante intervenții din sistemul de alimentare cu apă din zona Paltinu.

„Aprobarea acestor indicatori este un pas esențial pentru rezolvarea unei probleme structurale vechi, ignorate ani la rând, care a devenit o vulnerabilitate critică pentru alimentarea cu apă a zonei. Vorbim despre o investiție complexă, de siguranță strategică, nu despre simple reparații. Următorii pași sunt declanșarea procedurilor de achiziție pentru proiectare și execuție și derularea etapizată a lucrărilor, astfel încât întregul sistem să fie readus la standarde de siguranță și funcționare normală”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Investiția vizează reabilitarea completă a Bazinului de Apă Curată (BAC) Lunca Mare și a lucrărilor anexe de pe râul Doftana, parte a sistemului hidrotehnic care asigură alimentarea cu apă pentru municipiul Ploiești și platforma industrială Brazi. Bazinul de Apă Curată are rol esențial de acumulare de apă și de asigurare a calității apei brute în perioade de viituri și turbiditate ridicată, așa cum a fost cazul în luna octombrie a anului 2025. Construit în anii ’80 și pus în funcțiune în 1988, obiectivul a prezentat deficiențe structurale majore încă din primii ani de exploatare, cu degradări progresive, infiltrații și riscuri reale de pierdere a capacității de stocare, fapt care a impus funcționarea cu restricții timp de peste 15 ani.

În paralel cu acest demers de investiție structurală pe termen mediu în Bazinul de Apă Curată, pentru lunile următoare legate de lucrările de la Paltinu, la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” a fost declanșată intervenția în regim de urgență pentru realizarea unui by-pass al conductei pe o lungime de aproximativ 200 de metri, din totalul de peste 1,5 km ai conductei de aducțiune, precum și lucrări de stabilizare a infiltrațiilor din Bazinul de Apă Curată, realizate cu forțe proprii ANAR. Intervențiile vizează zonele în care conducta este spartă și se înregistrează cele mai mari pierderi de apă, fiind concentrate în punctele cu risc maxim pentru funcționarea sistemului. Lucrările de reparații și stabilizare sunt deja în curs de execuție și vor fi finalizate într-un termen estimat de aproximativ o lună, având ca obiectiv reducerea riscurilor imediate și asigurarea continuității alimentării cu apă până la implementarea investiției majore.

Proiectul de reabilitare include intervenții tehnice complexe: etanșarea cuvei de retenție prin geomembrană de înaltă densitate, realizarea de ecrane de palplanșe pentru stoparea circulației apelor subterane, reabilitarea și modernizarea conductei de aducțiune pe o lungime de 1.450 m, refacerea și modernizarea elementelor hidrotehnice, precum și implementarea unui sistem de monitorizare a tasărilor prin foraje piezometrice. Scopul este readucerea obiectivului la parametri normali de siguranță structurală și funcțională.

Valoarea totală a investiției este de 115,766 milioane lei (inclusiv TVA), durata estimată de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.