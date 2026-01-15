 Guvernul a aprobat o investiție de peste 144 milioane de lei în digitalizarea Administrației pentru Mediu

177415 – 15012026 – La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat în Ședința de ieri, HG-ul privind proiectul care digitalizează Administrația Fondului pentru Mediu. Proiectul „Sistem Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu (SIIAFM)” reprezintă un demers strategic în procesul de modernizare și digitalizare a administrației publice din domeniul mediului.

„Acest proiect reprezintă un pas esențial pentru transformarea digitală a AFM și pentru modul în care va avea loc interacțiunea cu beneficiarii programelor derulate. Noul sistem informatic va permite simplificarea procedurilor, reducerea timpilor de procesare a solicitărilor și creșterea nivelului de control și trasabilitate a operațiunilor. Asta înseamnnă eficiență, transparență, predictibilitate, date mai clare în timp real, precum și acces mai facil și sigur pentru toți utilizatorii”, a declarat Diana Buzoianu.

Proiectul vizează realizarea unei platforme informatice integrate, modulare și interoperabile, care va digitaliza complet fluxurile de lucru ale Administrației Fondului pentru Mediu, de la gestionarea programelor de finanțare și a contribuțiilor de mediu, până la procesele administrative și serviciile oferite cetățenilor și mediului de afaceri. Sistemul va include componente de cloud, securitate cibernetică, interoperabilitate, analiză de date, aplicație mobilă și instrumente de suport decizional.

Totodată, implementarea proiectului SIIAFM va contribui la reducerea birocrației, la digitalizarea integrală a relației cu beneficiarii și la consolidarea securității datelor, prin alinierea la standardele europene în materie de interoperabilitate și protecție a informațiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 144.8 milioane lei, din care 131.3 milioane lei reprezintă cheltuieli de investiții, iar 13.4 milioane lei acoperă cheltuieli cu bunuri și servicii. Cheltuielile de investiții sunt propuse spre finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operațional „Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021–2027”, cu o intensitate a intervenției de până la 100%, în condițiile cererii de finanțare depuse de Administrația Fondului pentru Mediu.

Durata estimată de implementare a proiectului este de 29 de luni.

În cadrul procesului de transformare digitală al instituțiilor publice din România, investițiile în soluții digitale moderne și utilizarea eficientă a fondurilor europene reprezintă un factor-cheie pentru creșterea capacității administrative, îmbunătățirea calității serviciilor publice și consolidarea transparenței și a încrederii cetățenilor în instituțiile statului.