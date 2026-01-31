IGSU: Gerul se întoarce în mare parte din țară

177558 – 31012026 – După o perioadă cu temperaturi peste zero grade, vremea se va răci accentuat în zilele următoare. Începând de astăzi și până pe 4 februarie, vremea va deveni extrem de rece, mai ales în regiunile extracarpatice. Gerul se va resimți puternic în special dimineața și noaptea, inițial în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei și Muntenia, iar pe alocuri în Oltenia și sudul Banatului. Temperaturile minime vor coborî, în general, între -20 și -10 grade. În nordul Moldovei, frigul va persista inclusiv pe timpul zilei, cu maxime cuprinse între -16 și -8 grade (sursa ANM).

În locuințe, este esențial să verificați sursele de încălzire și să le folosiți în condiții de siguranță. Evitați improvizațiile la sobe și nu adormiți cu focul aprins.

Animalele sunt la fel de vulnerabile la frig. Un adăpost corespunzător și mai multă atenție le pot feri de efectele gerului.

Dacă sesizați persoane fără adăpost, în pericol, sesizați autoritățile.

Pentru șoferi, temperaturile scăzute pot însemna carosabil alunecos. Se recomandă deplasarea cu atenție, reducerea vitezei, păstrarea distanței față de alte autovehicule și echiparea corespunzătoare a mașinii pentru condiții de iarnă.