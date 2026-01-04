IGSU: Iarna își intră serios în drepturi în următoarele zile

177345 – 04012026 – Începând de astăzi, ora 10:00, România a intrat sub incidența mai multor avertizări meteorologice de COD GALBEN și COD PORTOCALIU, valabile până în dimineața zilei de 6 ianuarie (detalii: https://www.meteoromania.ro/avertizari/ )

Ninsori abundente și strat consistent de zăpadă

În Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, dar și în Carpații Meridionali și Occidentali, sunt așteptate precipitații importante, predominant sub formă de ninsoare. La munte, stratul de zăpadă poate ajunge la 20–30 cm, iar în zonele joase la 10–20 cm, local chiar mai mult.

Vânt puternic și viscol

La munte, vântul va sufla cu putere, cu rafale de 50–70 km/h, iar la peste 1700 m altitudine poate depăși 85–90 km/h. Ninsorile vor fi viscolite, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.

Atenție la polei și ghețuș

Începând cu 5 ianuarie, în vestul, centrul și nordul țării, dar și în nord-estul Munteniei, precipitațiile mixte vor favoriza poleiul și ghețușul, îngreunând circulația.

IGSU recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor în zonele montane afectate și informarea constantă din surse oficiale.