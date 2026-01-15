Ilie Bolojan se pricepe și la Educație. A preluat încă un interimat

177409 – 15012026 – Premierul Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a Ministerului Educaţiei.

Într-un interviu acordat postului public de televiziune premierul a explicat că este dificil să găsească un nou ministru al Educației, chiar dacă ministrul Daniel David și-a înaintat demisia în urmă cu 3 săptămâni. Potrivit legii, interimatul poate fi asigurat timp de 45 de zile. Dar în multe cazuri termenul a fost depășit.

Premierul spune că până la sfârşitul lunii PNL va propune noul ministru, care poate să fie politician sau nu, dar care trebuie să participe la la negocierile pentru buget.

Între timp, sindicatele din Educaţiei îi consultă din nou pe profesori dacă să declanşeze greva generală în luna martie sau în luna iunie.

Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Spiru Haret, spune că greva generală se poate declanşa în funcţie de măsurile pe care le va lua Guvernul în perioada următoare: ”Dacă vor continua măsuri de austeritate care să afecteze învăţământul preuniversitar, dacă nu se va reveni asupra măsurilor care au fost asumate de guvernare anul trecut, categoric ne putem îndrepta către această formă de protest”.

Pe de altă parte, reprezentanţii organizațiilor studențești cer să fie primiți de premier, cu care să discute despre bugetul din 2026 și despre măsurile de austeritate luate anul trecut.

Studenții consideră că măsurile luate anul trecut în Educație au fost nedrepte, au creat multe dezechilibre și inechităţi. Ei cer Guvernului ca în legea bugetului de stat pentru 2026 să aibă în vedere creșterea sumelor alocate Ministerului Educaţiei, a fondului burselor sociale şi de merit şi revenirea la transportul cu reducerea de 90% pe toate rutele.