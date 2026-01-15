IMM România consideră că noua legislație privind procesul de recrutare a forței de muncă străine va dezavantaja firmele românești

177406 – 15012026 – IMM România consideră că acest proiect de lege referitor la înregistrarea și obligațiile angajatorilor străinilor, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România îngreunează procesul de recrutare a forței de muncă străine, de care IMM-urile din România au nevoie reală și pe care nu o pot identifica pe piața internă. Totodată, prevederile propuse conduc la creșterea semnificativă a costurilor, care vor fi în final suportate de IMM-uri, fapt ce riscă să ducă la blocarea recrutării legale și la afectarea activității economice.

Organizația solicită eliminarea Listei ocupațiilor deficitare și scurtarea duratei de procesare a cererilor unice pentru muncitorii străini, eliminarea obligațiilor care prevăd suportarea de către IMM-urile din România a costurilor cu transportul pentru muncitorul străin și a eventualelor comisioane percepute de agențiile din țările de domiciliu, prelungirea perioadei de punere în aplicare a noii legislații, eliminarea depozitului de garanție, în valoare de 200.000 de euro pentru agențiile de recrutare, constituirea unui fond de garantare în cadrul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

De asemenea, IMM România atrage atenția că sistemul de sancționare prevăzut de proiectul de lege este excesiv de dur și disproporționat în raport cu faptele sancționabile și reflectă o neîncredere a autorităților față de mediul privat. Se solicită ca acest sistem să respecte principiile de drept, astfel încât IMM-urile și agențiile private să nu răspundă pentru fapta unui terț, iar sancțiunile să fie proporționale cu fapta proprie.

Prin punerea în aplicare a acestui proiect de act normativ, agenții economici români sunt dezavantajați în raport cu firmele din alte state UE, în contextul care acestea din urmă beneficiază de o legislație mai permisivă și mai puțin birocratică cu privire la asigurarea de forță de muncă din state non-UE.

În alte state membre ale Uniunii Europene există deja modele funcționale și eficiente de recrutare a forței de muncă din state non-UE. De exemplu, în Ungaria, pentru meserii calificate și poziții deficitare, durata totală a procesului de recrutare a unui cetățean dintr-o țară terță, incluzând selecția, obținerea permisului unic, emiterea vizei și începerea efectivă a activității, este în mod uzual cuprinsă între 2 și 3 luni. Acest termen predictibil permite angajatorilor să își planifice activitatea economică fără blocaje administrative majore. Totodată, statul maghiar a încheiat acorduri bilaterale și a creat mecanisme instituționale cu anumite țări sursa de forță de muncă, care facilitează atât un proces mai rapid și mai sigur de angajare a cetățenilor non-europeni, cât și repatrierea acestora în situații de neconformitate, oferind astfel un echilibru între nevoile economiei și controlul migrației legale.

IMM România solicită realizarea unui studiu de impact, aplicarea Testului IMM și revizuirea proiectului de lege prin consultare reală cu mediul de afaceri, astfel încât forma finală să fie echilibrată, predictibilă și adaptată nevoilor reale ale economiei românești.