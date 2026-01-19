În caz de urgență, 42% dintre români ar apela la sprijinul financiar al familiei și prietenilor

3% dintre români nu au depus bani, nu au trimis și nu au retras niciodată numerar la/de la o bancă sau instituție financiară similară

177440 – 19012026 – România se află la coada topului UE al incluziunii financiare, doar 70% din români având un cont bancar. În Bulgaria, Ungaria şi Polonia peste 80% dintre adulţi au conturi bancare. România este ultima din UE şi la intermediere financiară.

BNR: „Comparativ cu Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai scăzut grad de incluziune financiară, respectiv 71%, comparativ cu media UE de 94% şi cu economiile similare din regiune. Această situaţie se reflectă şi în cel mai redus nivel al intermedierii financiare dintre statele Uniunii“.

Nivelul redus al intermedierii financiare este corelat cu o incluziune financiară modestă, care afectează în mod disproporționat categoriile vulnerabile – persoane cu venituri mici, educație scăzută sau din mediul rural. Deși gradul de incluziune financiară a crescut în ultimii ani, România rămâne sub media europeană, cu decalaje semnificative între diverse grupuri socio-demografice.

Generațiile tinere prezintă o incluziune financiară mult mai avansată, cu 86% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 ani deținând conturi financiare, față de 69% în rândul celor peste 25 ani.

Persoanele din mediul urban înregistrează un grad de incluziune financiară semnificativ mai ridicat, respectiv 81%, comparativ cu 67% în cazul celor din mediul rural. Inegalitatea în distribuția avuției se reflectă și în nivelul incluziunii financiare, astfel încât gradul de incluziune financiară al celor mai bogați 60% este de 82%, comparativ cu doar 55% pentru cei aflați în categoria celor mai săraci 40%.

Doar 41% din persoanele cu studii cel mult primare dețin un cont, spre deosebire de 80% dintre cei cu studii cel puțin la nivel secundar.

Aproape jumătate din populația adultă declară că a economist bani (49% în 2024, în creștere de la 45% în 2021), iar 72% din cei cu conturi bancare au depus bani la bancă lunar. Totuși, 3% din populația adultă nu a depus bani, nu a trimis și nu a retras niciodată numerar la/de la o bancă sau instituție financiară similară.

Doar 70% dintre românii cu vârsta de peste 15 ani au un cont bancar sau la o instituţie financiară similară, în timp ce în Bulgaria, Ungaria şi Polonia peste 80% dintre adulţi au conturi bancare, iar media UE este de 94%.

Între principalele motive pentru care persoanele nu dețin un cont și au peste 15 ani se numără fondurile insuficiente (37%), lipsa încrederii în bănci și instituții financiare similare (36%), serviciile financiare prea scumpe (36%) și altcineva din familie are un cont (35%).

România este codaşă şi în topul european al intermedierii financiare, având cele mai scăzute ponderi ale creditelor şi activelor bancare în PIB, de 25-27% din PIB, respectiv 50% din PIB.

„Comparativ cu Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai scăzut grad de incluziune financiară, respectiv 71%, comparativ cu media UE de 94% şi cu economiile similare din regiune. Această situaţie se reflectă şi în cel mai redus nivel al intermedierii financiare dintre statele Uniunii“, se menţionează în Raportul asupra stabilităţii financiare.

În cazul unor situații de urgență, majoritatea persoanelor apelează la familie și prieteni pentru a obține fonduri (42% dintre persoanele cu vârsta de 15 ani și peste), următoarele surse principale fiind economiile personale (22%) și veniturile de la locul de muncă (13%). Totuși, 68% dintre respondenți consideră că este posibil să obțină fonduri pentru situații de urgență în termen de 30 de zile, iar pentru majoritatea acest lucru nu este dificil sau este dificil doar într-o oarecare măsură.