Încă o fraudă cu fonduri europene

177524 – 28012026 – Opt persoane sunt suspecte în cadrul unei anchete derulate în Vrancea de procurorii din Iași ai Parchetului European.

Marți au avut loc 25 de percheziții în județ, inclusiv în municipiul Focșani, care au vizat o posibilă fraudă cu fonduri europene destinate sprijinirii unor tineri defavorizați pentru a porni o afacere.

Cei opt suspecți ar fi controlat o rețeat 10 firme înființate în mod fraudulos pentru a obține subvenții europene.

Procurorii susțin că aceste firme au fost deschise în numele a 10 tineri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, care trăiesc în condiții de viață precare și au un nivel scăzut de școlarizare.

Aceștia au fost identificati și coordonați pentru a participa la cursuri de antreprenoriat și pentru a înființa formal companii în cadrul unui proiect în valoare de 250.000 de euro finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Capital Human.

Aceste firme au semnat apoi contracte de subvenționare cu un partener de proiect, o mare companie din Focșani, în timp ce tinerii fondatori nu erau în mare parte conștienți de natura pur formală a afacerilor.