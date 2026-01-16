Încă un împrumut de la BEI pentru Autostrada Sibiu–Pitești

177422 – 16012026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat cel de-al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 500 milioane de euro. Împrumutul este destinat susținerii realizării Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

Contractul face parte dintr-un pachet financiar mai amplu, cu o valoare totală de până la 1 miliard de euro, aprobat de CA al Băncii Europene de Investiții pentru proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Primul contract de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost semnat în luna octombrie 2025.

Autostrada Sibiu–Pitești este prima autostradă care traversează Munții Carpați și reprezintă un proiect strategic al rețelei rutiere naționale, fiind inclusă în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Proiectul este structurat în cinci secțiuni și are ca obiectiv îmbunătățirea mobilității, reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere, precum și stimularea dezvoltării economice a regiunilor pe care le traversează.

Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu–Pitești este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro. Investiția beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, completată de contribuția națională. Aceasta este susținută inclusiv prin împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții.

Realizarea proiectului a început în 2020, iar finalizarea este estimată pentru trimestrul IV al anului 2028.