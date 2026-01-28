Încercăm să refacem buna colaborare cu americanii

177522 – 28012026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut marți, 27 ianuarie, la sediul MApN, o întrevedere cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de congresmanul Pat Fallon.

În cadrul dialogului a fost subliniată relevanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și contribuția acestuia la securitatea regională și euroatlantică. Cooperarea în cadrul NATO și prezența militară americană în România au fost menționate ca elemente importante ale apărării colective.

În acest context, a fost menționat faptul că atât Statele Unite ale Americii, cât și România au publicat documente strategice naționale în domeniul securității și apărării care conturează prioritățile și cadrul general de acțiune în domeniu pentru fiecare stat.

Discuțiile au vizat, de asemenea, evoluțiile recente ale mediului de securitate regional și euroatlantic, cu accent asupra implicațiilor războiului din Ucraina, securității Flancului Estic aliat și rolului strategic al regiunii Mării Negre. A fost evidențiată importanța menținerii unei posturi consolidate de descurajare și apărare, adaptată actualelor provocări de securitate.

Au fost abordate perspectivele cooperării româno-americane în domeniul apărării, cu accent pe dialogul politico-militar, interoperabilitate și dezvoltarea capabilităților, în sprijinul securității regionale și euroatlantice.