Ing. dr. Dragoș Doru Cazan, noul director general al ANAR

177449 – 20012026 – Ministerul Mediului anunță că în urma selecției și a deliberărilor împreună cu membrii comisiei de evaluare, începând de astăzi, 20 ianuarie 2026, ing. dr. Doru Dragoș Cazan a fost numit prin ordin de ministru director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

Înregistrările video ale interviurilor susținute de candidați sunt publice și pot fi consultate pe contul oficial de Youtube al MMAP.

Dr. ing. Doru Dragoș Cazan are peste trei decenii de experiență în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor publice în infrastructura hidrologică. Din 2021 este director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Acesta a mai ocupat și funcția de șef al Serviciului Managementul Riscului la Inundații și Secetă în cadrul INHGA, respectiv funcția de director general ANAR în 2015, iar între 2012 și 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor și implementarea Directivei Cadru Apă.

Este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică, deține un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA) și a beneficiat de mai multe cursuri și stagii de pregătire în Franța și Germania. A reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale și internaționale privind calitatea apelor și managementul Dunării și a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național.