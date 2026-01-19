Îngrijorat de creșterea tensiunilor între aliații NATO pe tema Groenlandei, președintele Nicușor Dan face apel la diplomație și dialog

177438 – 19012026 – Președintele Nicușor Dan a comentat, într-o postare pe X, în limba engleză, creșterea tensiunilor din Washington și aliații europeni din NATO, după ce președintele Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale suplimentare pentru opt țări care se opun intenției Casei Albe de a cumpăra Groenlanda.

„Sunt profund îngrijorat de escalarea în declarațiile publice între partenerii și aliații transatlantici cu privire la evenimentele recente. Trebuie să reluăm discuțiile vobind direct unii cu ceilalți, la nivelul diplomatic adecvat”, a scris Nicușor Dan.

Preşedintele american Donald Trump a acuzat sâmbătă opt ţări aliate europene, inclusiv Franţa şi Germania, că joacă „un joc foarte periculos” în Groenlanda, teritoriu pe care vrea să îl anexeze, după ce aceste state au trimis acolo personal militar, şi le-a ameninţat cu taxe vamale, relatează AFP şi Reuters.

Dacă această ameninţare la adresa aliaţilor NATO s-ar materializa, s-ar crea o situaţie de tensiune fără precedent pentru Alianţa Nord-Atlantică, deoarece Statele Unite, un membru cheie al alianţei, ar recurge la sancţiuni pentru a cuceri un teritoriu aparţinând unuia dintre partenerii săi, un stat suveran şi democratic.

„Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda au mers în Groenlanda cu un scop necunoscut”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social. El a continuat să le acuze: „Aceste ţări, care joacă acest joc foarte periculos, şi-au asumat un risc inacceptabil”.

Această escaladare verbală este însoţită de o ameninţare cu noi tarife vamale de până la 25% împotriva acestor opt state, pentru a „pune capăt acestei situaţii potenţial periculoase”.