INSCOP Research: Direcția țării

177487 – 23012026 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie, 7 din 10 români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

BAROMETRUL Informat – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Darie Cristea – director de cercetare INSCOP Research: „Direcția în care merge țara este un indicator mult mai interesant decât pare. Multe sondaje îl folosesc mai degrabă ca întrebare introductivă, „de încălzire”, dar el este în realitate un semnal destul de sofisticat al climatului de liniște sau de tulburare socială. Desigur, în general românii nu au fost foarte optimiști privind direcția în care merge țara, dar fondul de supărare accentuată din ultimii ani a dus la minime istorice procentul celor optimiști. De asemenea, este de urmărit cum se decupează cele două tabere (optimiștii și pesimiștii) după preferințele de vot sau după datele socio-demografice ale publicului. Aceste decupaje ne arată configurații politice foarte interesante, dar și spre ce segmente de populație se extinde prioritar „epidemia” de nemulțumire socială.”

Direcția țării

22.1% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 24.2% în martie 2025 și 24.1% în noiembrie 2025). 70.9% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită (față de 66.3% în martie 2025 și 66.3% în noiembrie 2025), iar 7% nu știu sau nu răspund (față de 9.5% în martie 2025 și 9.6% în noiembrie 2025).

Sunt optimiști cu privire la direcția țării mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare. Votanții AUR și PSD, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii rural sunt cei mai pesimiști cu privire la direcția țării.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/01/23.01.2026-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-Directia-tarii.pdf