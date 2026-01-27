Întâlnire a premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții agenției de rating Fitch

177520 – 27012026 – Premierul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire de lucru cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Discuțiile au vizat principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, evoluția finanțelor publice și perspectivele macroeconomice, precum și modul în care acestea susțin stabilitatea economică și predictibilitatea necesară mediului investițional.

Premierul a prezentat direcțiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală, cu accent pe controlul cheltuielilor publice, creșterea eficienței utilizării resurselor bugetare și menținerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice, în concordanță cu angajamentele asumate.

Totodată, a fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce privește politicile economice și fiscale pe termen mediu, orientată spre întărirea stabilității macroeconomice și consolidarea încrederii investitorilor în economia României.