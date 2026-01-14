La sfârșitul lui 2025, românii au fost mai prudenți cu cheltuielile

177396 – 14012026 – Deficitul comercial al României s-a redus brusc în noiembrie, pe măsură ce importurile au scăzut pe fondul cererii interne mai slabe, în timp ce exporturile au rămas în general stabile, arată datele oficiale.

Importurile au scăzut cu 5,3% de la an la an la 10,6 miliarde de euro în noiembrie, o lună care marchează în mod tradițional acumularea de stocuri înaintea vânzărilor cu amănuntul de vârf.

Exporturile au scăzut marginal cu 0,1% an/an, până la 8,4 miliarde de euro, rezultând un deficit comercial de 2,26 miliarde de euro, care a fost cu 21% mai mic comparativ cu noiembrie 2024.

Noiembrie a marcat a doua lună consecutivă de îmbunătățire a balanței comerciale. În cele 12 luni până în noiembrie, deficitul comercial cumulat al României a fost de 33,1 miliarde de euro, echivalent cu 8,8% din PIB, cu aproximativ 1,2% mai mic decât în perioada precedentă de 12 luni.

Măsurat în raport cu un PIB nominal mai mare, raportul deficit-PIB a scăzut de la 9,5% în cele 12 luni până în noiembrie 2024 și de la un vârf de 9,8% în aprilie 2025, când balanța comercială a început să se îmbunătățească pe fondul slăbirii cererii de consum.

Semne de cheltuieli reduse ale gospodăriilor au fost vizibile și în sondajele consumatorilor. Un sondaj realizat de Avangarde la jumătatea lunii decembrie 2025 a arătat că 49% dintre respondenți au spus că au cheltuit mai puțin sau mult mai puțin în timpul sezonului de Crăciun comparativ cu 2024, în timp ce 27% au raportat niveluri similare de cheltuieli. Doar 18% au planificat cheltuieli mai mari sau mult mai mari. Sondajul a avut loc pe fondul unei inflaţii a preţurilor de consum de circa 10%, care a crescut costul menţinerii aceloraşi volume de consum.

Datele disponibile cu amănuntul indică faptul că vânzările cu amănuntul au scăzut cu 3%-4% în urma șocului inflaționist din iulie și august, declanșat de liberalizarea prețului energiei electrice și de creșterea cotei TVA. Așteptările de a nu crește salariile sau pensiile din sectorul public, alături de sentimentul mai slab din sectorul privat, au afectat și mai mult încrederea consumatorilor.

Comisia Națională pentru Strategie și Prognoză a declarat în ultima sa proiecție, din decembrie 2025, că consumul privat este de așteptat să scadă cu 0,8% în acest an, după o contracție de 0,1% în 2025. Instituția estimează că importurile vor crește cu doar 1,7%, aproximativ jumătate din ritmul înregistrat în 2025, deoarece cererea internă rămâne limitată.

Într-o perspectivă mai largă, exporturile și importurile României au scăzut ca pondere din PIB în ultimul deceniu, dar cauzele care stau la baza rămân de investigat. După scăderea comerțului exterior în timpul pandemiei și o creștere bruscă a exporturilor și importurilor determinată de efectele prețurilor în urma războiului din Ucraina, exporturile au scăzut de la aproape 35% din PIB în 2016 la aproximativ 26% în prezent. Raportul import-PIB a scăzut, de asemenea, de la peste 40% în 2016 la aproximativ 35% în prezent.

O interpretare este că economia locală acoperă o pondere mai mare a cererii interne, în timp ce o explicație mai puțin favorabilă indică o creștere mai rapidă a prețurilor în sectoarele necomercializabile, în special în servicii.

9,7% – rata anuală a inflației în decembrie 2025

Rata anuală a inflației din România a scăzut, ușor, la 9,7% în decembrie 2025, față de 9,8% în ultimele două luni.

Creșterea prețurilor a încetinit pentru produsele nealimentare (10,48% față de 10,73% în noiembrie 2025) și produsele alimentare (7,75% față de 7,64% în noiembrie 2025).

Între timp, costurile au crescut pentru servicii (11% față de 10,99%), în special pentru fabricarea și repararea îmbrăcămintei și încălțămintei (15,12%), îngrijirea medicală (13,59%) și igiena și cosmeticele (17,65%).

Lunar, prețurile de consum au crescut cu 0,22%, scăzând de la 0,46% în perioada precedentă.

Între timp, indicele armonizat al prețurilor de consum (HCIP) a rămas neschimbat la 8,6% de la an la an, cu o creștere lunară de 0,23% în decembrie.

Indiferent de factorii care stau la bază, deficitul comercial a crescut de la aproximativ 6% din PIB în 2016 la 8,8% în cele 12 luni până în noiembrie 2025. Decalajul s-a redus însă din aprilie 2025, atingând unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii patru ani, deoarece cererea restrânsă de consum continuă să susțină o îmbunătățire a echilibrului extern al României.

apariţia tensiunilor financiare.