Lansarea studiului „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”

177442 – 19012026 – Conform studiului „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”, trei sferturi dintre respondenți consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. De asemenea, majoritatea părinților și bunicilor sunt de acord că vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare. Datele au fost culese în perioada 5 – 23 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1006 de persoane, cu o eroare maximă a datelor de ± 3.1%. Datele sunt reprezentative pentru populația țintă formată din părinții care au copii cu vârsta de 2-18 ani și bunicii care au nepoți cu vârsta de 2-18 ani.

Prezentarea completă a datelor studiului sociologic va avea loc joi, 22 ianuarie, la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (Palatul CCIB), str. Ion Ghica nr. 4, Aula Carol I, începând cu ora 10.00, în cadrul evenimentului „Sănătatea la răscruce. Vaccinarea antigripală a copiilor. Percepții, temeri și responsabilități” care va reuni experți din domeniul medical, reprezentanți ai societății civile și decidenți.

74.5% din participanții la sondaj (71.1% dintre părinți, 78.6% dintre bunici) sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. 18.3% (21.4% dintre părinți, 14.2% dintre bunici) cred că gripa nu se poate preveni prin vaccinarea antigripală. 7% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Întrebați dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, 52.4% dintre respondenți (44.3% dintre părinți, 63.2% dintre bunici) au ales varianta „cu siguranță, da”, iar 23.3% (26% dintre părinți, 19.8% dintre bunici) „probabil da”. 6% (8.5% dintre părinți, 2.4% dintre bunici) au răspuns „probabil nu”, în timp ce 15.3% (19.5% dintre părinți, 9.6% dintre bunici) – „nu, în niciun caz”. 2.9% nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Studiul INSCOP Research urmărește modul în care este percepută vaccinarea antigripală, a aspectelor care generează reticență și a așteptărilor față de autorități și sistemul medical. Rezultatele își propun să contribuie la o dezbatere necesară despre prevenție și priorități în domeniul sănătății pediatrice, în condițiile în care lipsa de informare și neîncrederea alimentată de dezinformări afectează capacitatea autorităților de a aplica politici de sănătate eficiente.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare. Datele au fost culese în perioada 5 – 23 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1006 de persoane, cu o eroare maximă a datelor de ± 3.1%. Datele sunt reprezentative pentru populația țintă formată din părinții care au copii cu vârsta de 2-18 ani și bunicii care au nepoți cu vârsta de 2-18 ani.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/01/19.01.2026-Sondaj-INSCOP-ASP.-Vaccinarea-antigriapala-teaser.pdf