Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

30.131 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 30.131 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.219); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.071); conducător auto transport rutier (1.846); lucrător comercial (1.537); manipulant mărfuri (1.427); agent de securitate (1.181); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.029); muncitor necalificat în agricultură (939); ajutor bucătar (826); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (772); operator fabricație flux (600) etc.

Din cele 30.131 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.452 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.375 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; casier; agent servicii client; tehnician echipamente de calcul și rețele etc), 5.409 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; sudor; agent de securitate; fierar betonist; dulgher (exclusiv restaurator) etc.), restul de 17.895 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat în agricultură etc).

Baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

241 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 241 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 103 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Suedia – 90 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald; mecanic – zona topitorie.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Olanda – 11 locuri de muncă pentru: mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Slovenia – 6 locuri de muncă pentru: chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Irlanda – 5 loc de muncă pentru îngrijitor persoane.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.