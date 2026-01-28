Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

177531 – 28012026

34.209 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 34.209 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.766); conducător auto transport rutier (2.293); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.097); lucrător comercial (1.471); manipulant mărfuri (1.414); agent de securitate (1.211); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.143); ajutor bucătar (1.004); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (815); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (636); operator fabricație flux (608) etc.

Din cele 34.209 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.588 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.582 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; agent servicii client; agent de vânzări; casier etc), 6.632 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; sudor; dulgher (exclusiv restaurator); lăcătuș mecanic; fierar betonist etc.), restul de 19.407 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; ajutor bucătar etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

271 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 271 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 103 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Suedia – 90 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald; mecanic – zona topitorie.

Irlanda – 25 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; zidar-pietrar.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Olanda – 11 locuri de muncă pentru: mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Slovenia – 8 locuri de muncă pentru: montator pardosele; chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Finlanda – 6 locuri de muncă pentru: montator țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG.

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.