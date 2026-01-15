MAE a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran la nivelul maxim 9/9

177408 – 15012026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis miercuri seară un avertisment critic, modificând nivelul de alertă pentru Iran la cota maximă. Mesajul autorităților este unul tranșant, vizând siguranța celor aproximativ 400 de cetățeni români estimați a fi în regiune.

Decizia autorităților vine pe fondul riscului iminent de escaladare a conflictului militar. MAE solicită tuturor românilor aflați pe teritoriul iranian să identifice rute de plecare cât timp spațiul aerian rămâne deschis traficului comercial.

„Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIŢI IMEDIAT ŢARA! Astfel, MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Din informaţiile de la acest moment, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian”, a transmis MAE într-un comunicat de presă.

Cei care aveau planificate deplasări către Iran sunt sfătuiți „cu fermitate să le anuleze”.

O problemă semnalată de autorități este dificultatea comunicării prin internet, motiv pentru care cetățenii trebuie să își anunțe prezența la misiunea diplomatică telefonic, deoarece aplicațiile de mesagerie online sunt nefuncționale.

„MAE a recomandat cu fermitate cetăţenilor români care se află în Iran să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgenţă al misiunii: +98 21 77647570”, se arată în comunicat.

În cazul în care linia directă întâmpină probleme, românii pot apela numărul +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate automat către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate.

În contextul evoluțiilor de securitate din Iran, miercuri, 14 ianuarie, la MAE a avut loc o ședință de coordonare, la care au participat ambasadorul României în Iran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice ale României din Orientul Mijlociu. Discuțiile au vizat analiza detaliată a evoluțiilor recente din regiune și evaluarea scenariilor posibile, precum și calibrarea opțiunilor de acțiune diplomatică și a mecanismelor de coordonare interinstituțională.

În cadrul consultărilor cu diplomații români din regiune, o prioritate a reprezentat-o asigurarea faptului că misiunile diplomatice sunt pregătite să răspundă adecvat oricărui scenariu, în contextul tensiunilor actuale. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la sfârșitul acestei luni, pe agenda căreia situația din Iran și regimul de sancțiuni vor ocupa un loc important.

Potrivit unul comunicat de presă, MAE este pregătit să acorde asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației de securitate. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran cu care instituția se află în contact constant, inclusiv prin facilitarea mijloacelor de comunicare cu România, utilizând resursele misiunii diplomatice.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis îngrijorările sale însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran, iar la Teheran, misiunea României se află în strânsă coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.