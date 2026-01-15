Mai dă-le 10 de lei

177410 – 15012026 – La propunerea Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale și pentru alocația zilnică de hrană.

Astfel, în anul 2026, alocația zilnică de hrană, pentru toate categoriile de beneficiari (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, alte categorii vulnerabile) crește de la 22 lei la 32 lei/zi. Valoarea alocației nu mai fusese actualizată din 2022, iar standardele de cost rămăseseră la valoarea anului 2023.

Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice.

Pentru serviciile sociale destinate copiilor, Guvernul a aprobat o creștere medie de 44% a standardului de cost, față de nivelurile aflate în vigoare, beneficiind de această creștere atât copiii din centrele de zi, rezidențiale sau de tip familial, cât și mamele protejate în centrele maternale.

Și pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, standardele de cost au fost actualizate, creșterea fiind de aproximativ 39% față de standardele anterioare. Măsura se aplică atât serviciilor rezidențiale, cât și celor de zi și locuințelor protejate.

Pentru persoanele vârstnice, noile standarde de cost sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență, includ explicit cheltuielile cu asistenții sociali și sunt gândite să încurajeze și să dezvolte serviciile de îngrijire la domiciliu și a centrelor de zi.

O creștere de peste 45% se înregistrează și în cazul standardelor de cost pentru serviciile destinate victimelor violenței domestice.