MApN: Un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

MApN: Un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la...

177339 – 02012026 – Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în proximitatea frontierei cu România.

În jurul orei 11.50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

La ora 12.00, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

Starea de alertă a încetat la ora 12.22.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.