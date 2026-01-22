Ministerul Finanțelor analizează reducerea cotelor de TVA pentru administrația locală

177468 – 22012026 – Prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale a fost condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru. Au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și ai formațiunilor politice din cadrul coaliției guvernamentale, de la toate nivelurile administrativ-teritoriale – consilii județene, municipii, orașe și comune.

În pregătirea bugetului de stat pentru 2026, Grupul analizează modul în care să fie repartizate, în acest an, impozitele către autoritățile administrației publice locale, eventualelor modificări ale procentelor stabilite acum prin legislați, modul de aplicare și impactul lor.

Viceprim-ministrul Tánczos Barna a anunțat că au fost centralizate punctele de vedere ale partidelor privind necesarul de finanțare la nivel local și cotele de repartizare a impozitului pe venit și a TVA. Opinia majoritară este necesitatea păstrării integrale a impozitului pe venit ca sursă de finanțare a administrației publice locale. În același timp s-a discutat despre posibilitatea reducerii treptate a presiunii asupra bugetului național prin reducerea cotelor de TVA.

Ministerul Finanțelor va simula mai multe scenario și, în funcție de analize, se va discuta cu asociațiile autorităților publice locale.