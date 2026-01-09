Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT

177364 – 09012026 – Ministerul Justiţiei a anunțat declanşarea procedurii de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 9 februarie 2026, ora 12.00, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către CSM, anunță Ministerul Justiției.

Calendarul procedurii de selecţie

După verificarea dosarelor candidaților, lista celor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, până la data de 16 februarie.

În perioada 23 – 26 februarie, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa ministrului Justiţiei şi a comisiei de interviu, la sediul Ministerului Justiţiei, un interviu în care vor susţine proiectele privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează și vor fi verificate aptitudinile manageriale şi de comunicare ale candidaților și vor fi evaluate aspectele legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.

Rezultatele selecţiei se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la data de 02 martie. Propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a CSM, la aceeaşi dată, în vederea emiterii avizului consultativ motivat al acesteia.

De la primirea solicitării de la Ministerul Justiției, CSM are la dispoziție 30 de zile pentru emiterea avizului consultativ motivat privind numirea în funcțiile de conducere vacante și transmiterea vizului consultativ motivat către ministrul justițiie. Neemiterea avizului CSM în acest termen nu împiedică continuarea procedurii. În cazul unui aviz negativ, acesta poate fi motivat doar pe baza aspectelor care țn de cariera procurorului sau a celor care țin de modul de susținere a interviului în fața secției de procurori a CSM.

În cazul emiterii unui aviz consultativ negativ din partea Secției de procurori a CSM, va fi organizat de către ministrul justiției a unui nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ, în cadrul căruia vor fi avute în vedere și aspectele reținute în avizul CSM.