Ministerul Justiției a finalizat proiectul legii de transpunere a Directivei anti-SLAPP

177393 – 14012026 – Proiectul de Lege privind protecția împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive îndreptate împotriva persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică a fost finalizat și va fi transmis spre avizare intra-guvernamentală în următoarele zile, anunță Ministerul Justiției.

Proiectul de lege asigură transpunerea în dreptul național a prevederilor Directivei (UE) 2024/1069 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 aprilie 2024, care instituie standarde minime, aplicabile cauzelor civile cu implicații transfrontaliere, precum și extinderea acestora la cauzele interne, în acord cu Recomandarea (UE) 2022/758 a Comisiei Europene din 27 aprilie 2022 privind protecția jurnaliștilor şi a apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică.

Reglementarea urmărește să protejeze drepturi fundamentale, precum dreptul la libertatea de exprimare și de informare, dreptul la libertatea de asociere și de întrunire pașnică, oferind protecție persoanelor fizice și juridice implicate în acțiuni de mobilizare publică în chestiuni de interes public (cum ar fi jurnaliști de investigație, organizații mass-media sau apărători ai drepturilor omului) împotriva procedurilor judiciare inițiate împotriva lor pentru a-i descuraja să participe la astfel de acțiuni.

De asemenea, proiectul vizează eliminarea obstacolelor din calea bunei desfășurări a proceselor civile, în vederea asigurării accesului real și efectiv la justiție, precum și a echilibrului just între drepturile procesuale ale părților.

În acest scop, sunt prevăzute garanții procedurale împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive, între care: solicitarea unei cauțiuni pentru acoperirea cheltuielilor de judecată estimate și asigurarea plății de despăgubiri pentru repararea prejudiciului potențial cauzat prin introducerea cererii de chemare în judecată; respingerea rapidă a cererilor vădit nefondate; acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul suferit; aplicarea de sancțiuni.

Combaterea practicilor SLAPP va avea un impact social pozitiv, prin descurajarea folosirii instrumentelor procesuale în scopul multiplicării, prelungirii și creșterii costurilor litigiilor civile îndreptate împotriva persoanelor fizice și juridice care se angajează în dezbateri pe teme de interes public, având ca efect degrevarea instanțelor și reducerea cheltuielilor judiciare.