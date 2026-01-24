Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la Davos la o reuniune despre viitorul comerțului global

177491 – 24012026 – Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la sesiunea strategică „Next-Generation Trade Facilitation”, desfășurată în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial. Dezbaterea a reunit decidenți la cel mai înalt nivel pentru a discuta adaptarea fluxurilor comerciale globale la noile realități geopolitice.

Sesiunea a beneficiat de o prezență internațională remarcabilă, reunind miniștri ai comerțului și economiei din peste 10 țări de pe 4 continente (Europa, Asia, Africa și America de Nord/Centrală). Alături de oficiali guvernamentali, la discuții au participat lideri ai celor mai importante instituții internaționale de profil, inclusiv conducerea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), a Organizației Mondiale a Vămilor (WCO) și a agențiilor economice ale ONU, precum și președinți ai unor companii globale de logistică și infrastructură critică.

În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a propus mediului de afaceri și omologilor prezenți o nouă perspectivă asupra intersecției dintre geopolitică și economie.

„Estimăm că deciziile geopolitice, diplomația pragmatică și prioritățile regionale vor face ca piețele să se confrunte cu o componentă tot mai accentuată de decizie politică. Pe fiecare continent recunoaștem astăzi nevoia crescută de autonomie strategică, ceea ce implică și diversificarea lanțurilor de valoare și a piețelor de desfacere”, a declarat ministrul Oana Țoiu în cadrul sesiunii.

În dezbatere s-a subliniat faptul că, deși agenda publică de la Davos în acest an a fost dominată de teme de securitate, Forumul rămâne o platformă esențială pentru economie și colaborare globală.

„Importăm anual bunuri de aproximativ 120 de miliarde de euro și exportăm de 90 de miliarde. Acest deficit de aproape 30 de miliarde de euro nu se reglează doar prin politici interne, ci și printr-o diplomație economică activă, care să deschidă piețe noi pentru produsele românești. Menținerea dialogului economic și comercial are consecințe pozitive directe și asupra diminuării riscurilor de securitate, iar comerțul rămâne un pilon de stabilitate într-o lume fragmentată”, declară ministrul român al Afacerilor Externe.

Participarea României la acest format restrâns confirmă profilul țării noastre de partener activ în reconfigurarea rutelor comerciale strategice și susținerea unui sistem internațional bazat pe reguli.