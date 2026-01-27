Ministrul apărării naționale s-a întâlnit cu vicepreşedintele pentru Operațiuni Strategice Internaționale al companiei Lockheed Martin

Ministrul apărării naționale s-a întâlnit cu vicepreşedintele pentru Operațiuni Strategice Internaționale al...

177514 – 27012026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut luni, 26 ianuarie, la sediul MApN, o întrevedere cu Raymond Piselli, vicepreşedintele pentru Operațiuni Strategice Internaționale al companiei americane Lockheed Martin, unul dintre principalii parteneri ai României în domeniul cooperării industriale și al înzestrării militare.

Discuțiile au fost axate pe analiza stadiului programelor de înzestrare cu sisteme de înaltă tehnologie produse de compania Lockheed Martin, derulate în prezent de Armata României, și identificarea modalităților de accelerare a proceselor de modernizare a tehnicii intrată deja în dotare, ca aspecte esențiale pentru consolidarea capacităților naționale de apărare.

Un alt subiect pe agenda discuțiilor a fost transferul de tehnologie și dezvoltarea industriei de apărare a țării noastre.

Vizita vine în contextual în care luni s-a stabilit la Guvern modul în care vor fi împărțiți bani pentru industria de apărare prin programul de împrumut SAFE.