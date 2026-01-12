 Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României la Paris pentru evaluarea în cadrul Comitetului EDRC

177381 – 12012026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează în perioada 11-13 ianuarie 2026 o vizită oficială la Paris, eveniment ce marchează una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Delegația guvernamentală condusă de ministrul Alexandru Nazare include experți din ministerele de resort, precum și reprezentanți ai Băncii Naționale a României.

Agenda oficială de astăzi, 12 ianuarie, cuprinde o serie de întrevederi bilaterale cu lideri cheie ai organizației pentru a consolida sprijinul politic și tehnic necesar procesului de aderare.

Ministrul Alexandru Nazare are programată o primă discuție cu Manal Corwin, director în cadrul OCDE, dedicată dialogului tehnic privind politicile fiscale și standardele internaționale de guvernanță economică. Tot astăzi, ministrul Finanțelor se va întâlni cu Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, pentru discuții axate pe progresele României și calendarul de aderare, precum și pe marginea principalelor evoluții macroeconomice ale României.

Punctul central al deplasării are loc marți, 13 ianuarie, la sediul OCDE, unde delegația română condusă de ministrul Alexandru Nazare participă la sesiunea de evaluare a Comitetului pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC).

Această etapă vizează în mod special dezbaterea Proiectului de Studiu Economic pentru România, ediția 2026, un document strategic pentru parcursul de aderare, precum și analiza detaliată a indicatorilor macroeconomici și a reformelor structurale implementate de Guvernul României.

Studiul Economic 2026 cuprinde patru capitole, care analizează evoluțiile macroeconomice și provocările de politică publică, politicile sociale, combaterea efectelor schimbărilor climatice și dezvoltarea competitivității.

Discuțiile se vor concentra și pe îmbunătățirea condițiilor pentru mediul de afaceri, creșterea competitivității economiei și stimularea investițiilor private, inclusiv printr-un cadru fiscal mai predictibil și o administrare mai eficientă.

Participarea la evaluarea EDRC reprezintă un pas decisiv în ceea ce priveşte alinierea României la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii, reafirmând angajamentul ferm al țării noastre pentru stabilitate economică și reforme sustenabile.