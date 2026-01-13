Ministrul Mediului a sesizat ANI în cazul unui director de la Romsilva Vâlcea

177383 – 13012026 – Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI în legătură cu un potențial caz de conflict de interese în cadrul Romsilva. Este vorba despre Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, care, în timp ce ocupa funcția de conducere la Romsilva, era angajat simultan și la o companie privată care a câștigat un contract de lucrări pentru Romsilva, finanțat prin PNRR.

Pornind de la acest caz, vor fi verificate toate contractele finanțate prin fonduri europene.

” Majoritatea absoluta a fondurilor au fost și sunt folosite corect – dar acolo unde au existat excepții de la această regulă, nu vom accepta folosirea incorectă a fondurilor”, a spus Buzoianu.