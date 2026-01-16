Ministrul Oana Țoiu participă la reuniunea „Snow Meeting” de la Vilnius

177420 – 16012026 – La invitația ministrului de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, ministrul Oana Țoiu, participă astăzi, vineri, 16 ianuarie 2026, la Vilnius, la conferința „Snow Meeting”, dedicată problematicii de securitate.

Agenda discuțiilor informale vizează consolidarea NATO, cu accent pe pilonul european de securitate, și pregătirea Summit-ului NATO de la Ankara din 2026 precum și întărirea colaborării între țările nordice în privința securității maritime și a unei coordonări intensificate în privința răspunsurilor la provocările hibride. Ministrul Oana Țoiu va prezenta prioritățile României privind necesitatea întăririi Flancului Estic și a securității la Marea Neagră, priorități prezentate și de Președintele României în întâlnirea cu corpul diplomatic acreditat în România.

Ministrul Oana Țoiu va susține un discurs în panelul „On the Road Again: NATO Summit în Ankara”, alături de Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei, și experți din partea NATO și din Statele Unite ale Americii.

În marja forumului, ministrul român va avea întrevederi bilaterale cu omologii din Lituania și Estonia, Kęstutis Budrys, respectiv Margus Tsahkna.

A 19-a ediție a Conferinței „Snow Meeting” este un eveniment care deschide seria de dezbateri europene dedicate securității.