Ministrul Predoiu: nu există un proiect de lege care să modifice vârsta de pensionare în MAI

Ministrul Predoiu: nu există un proiect de lege care să modifice vârsta...

177395 – 14012026 – Marți, 13 ianuarie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, conducerea ministerului, liderii sindicatelor reprezentative la nivelul MAI și reprezentanți ai organizației profesionale din sistem.

În cadrul întâlnirii, în contextul dezbaterilor publice recente din mass-media privind vârsta de pensionare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională au fost făcute o serie de precizări și poziționări atât din partea ministrului Afacerilor Interne și a conducerii ministerului, cât și din partea liderilor de sindicat.

În cadrul discuțiilor, ministrul Afacerilor Interne a transmis următoarele clarificări:

La data de astăzi nu există niciun proiect de lege elaborat privind modificarea legislației care reglementează trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie pentru polițiști și militari.

Există discuții la nivelul Guvernului privind creșterea a vârstei de pensionare. Aceste discuții privesc perspectiva viitoare și, în cazul în care vor fi avansate soluții legislative, acestea vor include o perioadă de tranziție și vor fi supuse consultării.

În orice discuție legată de acest subiect, MAI va propune măsuri care să încurajeze rămânerea în sistem a personalului care îndeplinește condițiile de pensionare, cu respectarea cadrului legal și a nevoilor operaționale ale MAI.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare la acest moment nu își pot pierde vocația și drepturile și eventuale noi prevederi nu pot afecta retroactiv această vocație de pensionare și condițiile de pensionare pentru cei care au îndeplinit criteriile legii în vigoare.

MAI a asigurat că va menține acest dialog transparent și va informa sistematic sindicatele în legătură cu evoluția acestui subiect.

O nouă întâlnire de lucru cu organizațiile sindicale și profesionale este programată pentru săptămâna viitoare.