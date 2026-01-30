Ministrul Rogobete nu susține reducerea salariilor în Sănătate. Să vedem ce spune premierul

177547 – 30012026 – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit joi, 29 ianuarie, cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” și ai Federației SANITAS, alături de cei ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și ai Colegiului Medicilor din România (CMR).

Discuțiile au vizat proiecte referitoare la normativul de personal, deblocarea posturilor, reorganizarea sistemului de gărzi și reclasificarea spitalelor.

În ceea ce privește normativul de personal, în perioada următoare vor începe discuțiile pentru actualizarea normativului de personal pentru toate categoriile profesionale din sistemul sanitar. Noutatea este introducerea unor noi criterii de normare, alături de numărul de paturi (gradul Spitalului, complexitatea cazurilor, istoricul internărilor, gradul de ocupare etc.).

Un alt subiect s-a referit la deblocarea posturilor, Ministerul Sănătății cunoscând deja situația necesarului de personal din sistem. Potrivit sindicatelor, ministrul Sănătății a afirmat că imediat după aprobarea bugetului pentru 2026, va susține în ședință de guvern un Memorandum pentru deblocarea de posturi.

În privința reorganizării sistemului de gărzi, se dorește flexibilizarea organizării liniilor de gardă cu posibilitatea organizării gărzilor de 12 sau 18 ore în funcție de nevoile spitalului și numărul medicilor și reglementarea a trei tipuri de gărzi: la domiciliu, de monitorizare și de urgență, cu remunerare diferențiată. Totodată, se are în vedere și posibilitatea ca rezidenții să poată avea mai multe gărzi plătite.

În ceea ce privește reclasificarea spitalelor, vor rămâne 4 categorii de spitale, iar ministrul urmărește o mai bună finanțare a spitalelor publice.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precizat că a clarificat informațiile apărute în spațiul public privind posibile măsuri de ajustare bugetară. ”Am spus și mențin ferm: nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susținem clar plata pe performanță, corelată cu munca reală, rezultatele și responsabilitatea profesională”.