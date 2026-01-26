Miruță e cu toată lumea

177500 – 26012026 – Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruţă (USR), a declarat duminică, la Digi24, că nu este „benefic” pentru România să comenteze cu privire la intenţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda.

Întrebat dacă România va fi pusă, la un moment dat, să aleagă între Donald Trump şi UE, Miruţă a declarat că nu îşi doreşte să se întâmple acest lucru.

„Nu-mi doresc să facem asta şi eu atunci mă uit, nu mai am spectru atât de larg, ci încep să îl îngustez doar spre România. România are beneficii pentru anumite componente de interacţiune cu Statele Unite şi se întâmplă asta, cum România are beneficii pentru interacţiunile cu statele europene”, a declarat Radu Miruţă.

Întrebat, de asemenea, dacă este în regulă ce doreşte Donald Trump în legătură cu Groenlanda, Miruţă a afirmat că un astfel de comentariu nu este benefic pentru România.

„Eu menţionez şi subliniez că, din perspectiva de ministru al Apărării într-o ţară care se numeşte România, un comentariu despre ce apreciază preşedintele Statelor Unite cu privire la Groenlanda nu este benefic României în acest moment (…) Sunt ţări care se poziţionează într-un fel sau într-altul în funcţie de interesele şi atingerea interesului pe care acele ţări le au. România are şi ea interese, iar interesele României sunt cu rădăcină şi către Statele Unite şi către Franţa, Germania, Marea Britanie”, a spus Miruţă.

Întrebat dacă „România este la masa” liderilor europeni, ministrul Apărării a spus că actualul şef al statului este foarte respectat pe plan internaţional.

„Eu văd că, pe plan internaţional, preşedintele României este foarte respectat. Şi încercând a nu fi nici pe departe subiectiv, este mai respectat decât a fost preşedintele României de dinainte. Pe preşedintele României îl primeşte constant Emmanuel Macron. Şi există discuţii consistente, la unele dintre ele participând şi eu”, a declarat Radu Miruţă, duminică, la Digi 24.

Ministrul Apărării a explicat și că, şi în fotografiile de grup, actualul preşedinte al României „stă în faţă”.

„Pe preşedintele României l-a primit cancelarul Germaniei, cu nişte discuţii consistente. În poze, dacă vreţi, de grup ale liderilor europeni, uitaţi-vă doar prin comparaţie, eu m-am uitat, preşedintele României are loc un pic mai în faţă decât avea fostul preşedinte al României. Şi lucrurile în România nu se schimbă peste noapte. Dar ce am învăţat eu în politică este că singura garanţie a unei înţelegeri este principiul care îl îmbracă pe omul care vorbeşte. În politică nu te duci la notar să semnezi un contract cu un interlocutor. În politică îţi pui problema dacă ce vorbim acum se va întâmpla şi partenerul se ţine de ce vorbeşti sau nu”, a mai declarat Radu Miruţă. – sursa Hotnews