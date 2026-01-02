Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în sprijinul Confederației Elvețiene

177342 – 02012026 – O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franța.

Pe timpul zborului, pacienții vor fi monitorizați de o echipă medicală mixtă asigurată de Forțele Aeriene Române și de UPU SMURD al SCUB Floreasca.

Misiunea aeronavei a fost aprobată la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, în baza cererii de asistență internațională formulată de autoritățile din Confederația Elvețiană, prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă.Mecanismul a fost instituit în 2001 de Uniunea Europeană pentru a permite țărilor participante (UE și non-UE) să își coordoneze asistența în cazul unei situații de urgență la scară largă care nu poate fi rezolvată doar de sistemul de protecție civilă al unei țări.

România își reafirmă, astfel, solidaritatea cu Confederația Elvețiană și angajamentul de a contribui activ la gestionarea situațiilor de urgență majore, atunci când este solicitat sprijin internațional, având ca prioritate salvarea vieții și protejarea sănătății persoanelor afectate.Ministerul Apărării Naționale a mai acționat, în 2025, în baza acestui mecanism. Astfel, în luna martie, o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a transportat pacienţi diagnosticaţi cu arsuri de la Skopje, Macedonia de Nord, la un spital din Vilnius/Lituania.