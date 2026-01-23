Muzeul Național Cotroceni – deschis pentru public pe 24 ianuarie

177486 – 23012026 – Cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni va fi deschis pentru public în data de 24 ianuarie 2026, oferind intrare gratuită pentru copii și adolescenți.

Alexandru Ioan Cuza și soția lui, doamna Elena Cuza, au avut drept reședință de vară palatul domnesc de la Cotroceni, pe care l-au reamenajat, începând din 1862, prin reparații, dotări, redecorarea interioarelor cu mobilier nou şi obiecte ambientale în stilurile la modă, unele provenite din manufacturi occidentale, în special de la Paris.

În cadrul expunerii dedicate lor de Muzeul Național Cotroceni, vizitatorii pot admira sabia de paradă dăruită principelui Cuza de către principele Serbiei, Mihail Obrenovici, în semn de recunoștință pentru ajutorul pe care l-a acordat luptei de eliberare a poporului sârb de sub dominația otomană. Sabia, care are pe lama curbată inscripția „Amicus certus in re incerta / Prieten sigur în vremuri nesigure”, a fost purtată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la deschiderea sesiunii Corpurilor Legiuitoare din 15 noiembrie 1863.

Publicul mai poate viziona și alte obiecte de o mare valoare patrimonială, cum ar fi decorația „Pro Virtute Militari” instituită pentru a celebra bătălia din Dealul Spirii (13 septembrie 1848), medalii bătute cu prilejul adoptării reformelor care au marcat dezvoltarea societății românești și unificarea deplină a celor două principate, regulamentele privind ceremonialul curții principelui Cuza inspirate după cele ale curții imperiale a Franței, cărți poștale reprezentând familia princiară Cuza și oamenii politici ai vremii care l-au sprijinit în procesul de reformare al noului stat: Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, C. A. Rosetti, Costache Negri etc. (aflate în colecția Daniel Cosmin Obreja).

Expoziția este întregită de copii ale unor documente importante: cel care atestă dubla alegere a principelui Alexandru Ioan Cuza (5 și 24 ianuarie 1859), firmanul prin care Imperiul Otoman recunoştea unirea administrativă şi legislativă a celor două Principate (22 noiembrie/4 decembrie 1861); reamenajarea și dotarea reședinței de vară de la Cotroceni