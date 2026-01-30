Ne temem de MERCOSUR, dar nu ne uităm în propria livadă

177549 – 30012026 – Merele sunt printre cele mai consumate fructe din Europa. Producția lor locală s-a intensificat în ultimele decenii, iar metodele de producție se bazează în mare măsură pe pesticide. Merele convenționale sunt pulverizate în medie de aproximativ 30 de ori pe an cu pesticide.

PAN Europe, o coaliţie de ONG-uri care se opun pesticidelor, a analizat aproximativ 60 de mostre de mere, achiziţionate aleatoriu din 13 ţări europene, inclusiv Franţa, Spania, Italia şi Polonia.

Acestea au analizat reziduurile de pesticide din 59 de mostre de mere produse local. Aproape toate probele de mere (93%) au conținut cel puțin un reziduu de pesticide și 85% dintre probe au conținut mai multe reziduuri de pesticide. Unele probe au conținut până la 7 reziduuri diferite de pesticide.

În 71% din cazuri, PAN Europe a găsit pesticide clasificate printre cele mai toxice din Uniunea Europeană, cele care se încadrează în categoria „candidaţilor la înlocuire”, pe care UE ar dori să le elimine.

64% din probe conţineau cel puţin un „poluant etern” (substanţele perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate – PFAS), acele substanţe chimice omniprezente în viaţa noastră de zi cu zi şi foarte persistente în mediu.

Reziduurile de pesticide sunt permise în Uniunea Europeană sub anumite limite. Cu toate acestea, PAN Europe denunţă „efectul de coctail” al acestora, atunci când consumatorii sunt expuşi la un amestec de mai multe pesticide în acelaşi produs.

Martin Dermine, unul dintre reprezentanţii ONG-ului, a criticat Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) pentru că a evaluat pesticidele separat şi nu impactul „expunerii multiple” la o serie de substanţe.

„În acest raport, arătăm că 85% dintre mere conţin mai multe reziduuri şi nu ştim dacă sunt sigure pentru consum”, afirmă Martin Dermine, menţionând riscurile potenţiale de cancer sau infertilitate.

Dacă aceste mere ar fi vândute ca alimente procesate pentru bebeluşi, 93% dintre mostre ar fi respinse, potrivit PAN Europe, deoarece nivelurile de pesticide ar depăşi limitele stabilite pentru copiii sub trei ani.

Legislaţia europeană este mai strictă în ceea ce priveşte produsele destinate bebeluşilor.

ONG-ul recomandă cumpărarea merelor organice sau spălarea merelor cultivate convenţional înainte de a le consuma.

Alături de banane, merele se numără printre fructele preferate ale europenilor. De asemenea, merele sunt cele mai cultivate fructe din Uniunea Europeană, în special în Polonia, Italia şi Franţa.

Totuşi, merele se numără printre fructele cel mai intens tratate cu pesticide pentru a combate boli precum rapănul mărului, principala boală fungică care afectează merii.

Peste jumătate din numeroasele tratamente anuale cu pesticide, în medie 35, sunt efectuate pentru a combate această boală.