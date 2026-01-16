Nemulțumiri pe toate fronturile

177426 – 16012026 – După întâlnirile pe care Ilie Bolojan le-a avut cu miniștrii pe tema reducerilor care trebuie făcute în perspectiva conturării bugetului pentru 2026, este puțin probabil ca la ședința coaliției, programată pentru începutulul săptămânii viitoare, să se ajungă la un consens. Miniștrii trebuie să reducă cu 10% cheltuielile, având posibilitatea fie să disponibilizeze, fie să reducă salariile. Dacă la Ministerul Educației nu va mai avea loc, în acest an, nicio ”reformă”, fiind suficiente tăierile de anul trecut, ministrul Apărării a spus, din nou, că nu își poate permite să facă nicio reducere, având în vedere războiul din Ucraina și că, în compensare, va veni cu reforma pensiilor militarilor. Un punct de discuție și mai aprins a vizat tăierea unor fonduri de la Ministerul de Interne și de la Ministerul Sănătății pentru angajații care lucrează în week-end și în zilele de sărbătoare legală, premierul cerând o analiză strictă a eventualelor economii. Dar, cel mai intens dezbătut subiect, unde cu greu se va ajunge la un numitor comun, este legat de administrația locală. Aici primarii, indiferent de culoarea politică, nu sunt de acord ca guvernul să reducă din cotele care li se cuvin, conform legii, din TVA și impozitul pe venit. Premierul argumentează că odată cu creșterea substabțială a taxelor și impozitelor locale primăriile își pot acoperi cheltuielile. În țară sunt multe primării și consilii județene unde au fost făcute reduceri de cheltuieli, iar aleșii locali sunt foarte nemulțumiți că accentul se pune pe administrația locală, în timp ce la centru ”se mimează reforma”, miniștrii venind cu tot felul de scuze. Nu în ultimul rând, PSD este nemulțumit și că, deocamdată, nu vorbește nimeni despre un pachet de relansare economică și spune că nu va fi de acord cu măsuri de austeritate atât timp cât nu sunt luate și măsuri compensatorii. Așa cum era de așteptat, niciunul dintre miniștri nu a fost mulțumit de întâlnirile care au avut loc.

